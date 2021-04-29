Грозный, , 11:06 — REGNUM В Чечне сделали прививки от коронавируса более 56 тыс. жителей. Это 10% от запланированного количества. Об этом сообщил глава министерства здравоохранения региона Эльхан Сулейманов по итогам видеоселекторного совещания Минздрава РФ.

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«В Чеченской Республике на сегодняшний день развёрнуто 38 пунктов вакцинации против COVID-19. Свыше 56 тысяч жителей республики уже прошли первый этап иммунизации, что составляет более 10% от запланированного числа населения», — заявил министр.

Напомним, на днях в Чечне побывал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Посетив пункты вакцинации и ознакомившись с ходом прививочной кампании против COVID-19, он дал высокую оценку этому процессу в республике.