Париж, , 11:06 — REGNUM Нападающий французского футбольного клуба ПСЖ Неймар до сих пор рассматривает возможность вернуться в «Барселону». Об этом 29 апреля сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, Неймар хочет вновь играть в одной команде с Лионелем Месси и думает о возможности вернуться в каталонский клуб.

Напомним, Неймар перешёл из «Барселоны» в ПСЖ в 2017 году за €222 млн. Его действующий контракт с французским клубом рассчитан до лета 2022 года. Ранее футболист сообщил, что готовится продлить договор.

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