Москва, , 11:05 — REGNUM Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на чешском языке ответил одному из своих читателей в Twitter, который сравнил строящийся Национальный космический центр с потёмкинской деревней. Комментарий опубликован 29 апреля.

Пользователь с ником Přemek отреагировал на запись Рогозина о том, что в новом центре будут работать 20 тыс. инженеров и конструкторов. Он назвал главу Роскосмоса шутником, а сам центр — потёмкинской деревней.

Рогозин в ответ предположил, что комментатор «ревнует».

"Раньше в Чехословакии было много заводов и талантливых инженеров. Теперь есть только такие люди, как ты», — написал глава Роскосмоса.

Как сообщало ИА REGNUM, строить Национальный космический центр начали в 2019 году в Москве рядом с Космическим центром имени Хруничева. Окончание строительства запланировано на 2022 год.

Читайте также: Учёных институтов РАН пригласили переехать в Национальный космический центр