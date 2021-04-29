Ташкент, , 11:05 — REGNUM До конца 2021 года власти Узбекистана планируют создать 457 127 новых рабочих мест. Об этом 29 апреля сообщает агентство Kun. uz со ссылкой на государственную программу создания новых рабочих мест и содействия занятности на 2021 год.

Согласно документу, до конца года будет оказано содействие в занятости 513,5 тыс. человек. Кроме того, планируется трудоустроить 281 тыс. человек на вакантные и резервные рабочие места.

Власти республики выделят 92,3 млрд сумов ($8763) в качестве субсидий, 65,1 млрд сумов ($6181) на пособия по безработице, 40,6 млрд сумов ($3855) — на подготовку и переподготовку и повышение квалификации.

Еще 125 млрд сумов ($11 868) предоставят банкам на поддержку малых проектов, предусматривающих создание новых рабочих мест.

Кроме того, бюро обеспечения временной разовой работы преобразуют в центры разового труда.