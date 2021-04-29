Воронеж, , 11:04 — REGNUM Родители воронежских выпускников не смогут отметить окончание школы вместе с детьми. Об этом во время прямого эфира в «Вконтакте» 28 апреля сообщил руководитель департамента образования Воронежской области Олег Мосолов. Причина — действующие ограничения на массовые мероприятия в связи с коронавирусом.

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«Что касается выпускных вечеров, я неоднократно повторял, что это праздник школьников, а не родителей, которые используют его для общения. У нас сохраняется запрет на массовые мероприятия», — подчеркнул Мосолов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронеже в этом году решили не отказываться от проведения общегородского выпускного, он состоится в парке «Алые паруса» 2 июля. Городские власти ранее призвали выпускников, которым уже исполнилось 18 лет, привиться от коронавируса.