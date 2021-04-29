Кишинёв, , 11:06 — REGNUM Распустив парламент Молдавии, президент республики Майя Санду «инициировала очень опасный эксперимент». Об этом заявил председатель Партии социалистов Игорь Додон в своём телеграм-канале.

Лидер «социалистов» прокомментировал указ о роспуске парламента, подписанный президентом 28 апреля, а также отмену Конституционным судом Молдавии режима чрезвычайного положения.

«Впервые за несколько десятков лет современной истории Молдова на неопределённое время осталась без действующего парламента и правительства. Помимо этого, был аннулирован режим чрезвычайной ситуации, введенный парламентом в конце марта этого года», — отметил Додон.

Он подчеркнул, что в стране действует временное правительство, которое не имеет всех полномочий для оперативного решения задач по борьбе с пандемией. Кроме того, в рамках режима ЧП были приняты законы о мерах поддержки населения, которые теперь аннулированы.

Додон также указал на то, что Санду стремится провести парламентские выборы, когда в стране высокие темпы распространения коронавируса.

«Вот такие нездоровые и негуманные приоритеты у президентуры!», — написал Додон.

Напомним, в Молдавии разразился политический кризис из-за противостояния президента и Партии социалистов, образовавшей большинство в парламенте. Санду добилась от Конституционного суда права на роспуск парламента, чтобы провести досрочные выборы.

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