29 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Алексей Колчин, , 12:46 — REGNUM В центре Екатеринбурга прошла очередная репетиция парада Победы. Участие в ней приняли пешие части войск Екатеринбургского гарнизона.

Ночная тренировка парадных расчетов ЦВО к параду Победы в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Парад состоится 9 мая. В нём примут участие почти 2,5 тысячи человек, среди которых 1,5 тысячи военнослужащих Минобороны РФ, почти 130 единиц техники и более 10 летательных аппаратов. Понятно, что для успешного проведения всё нужно отрепетировать, отточить совместные действия.

В 2021 году репетиции традиционно начались на Вторчермете и затем переместились на брусчатку площади 1905 года. Последняя состоялась вечером 28 апреля. По брусчатке торжественным маршем прошли военнослужащие железнодорожного и мотострелкового соединений, расчёт военной полиции, а также сотрудники ФСИН России. Кроме того, прошагали курсанты Уральского института государственной противопожарной службы.

Как и на настоящем параде, здесь было музыкальное сопровождение. Играл военный оркестр. 30 апреля на площадь выйдет бронетехника. А 4 и 7 мая к репетиции подключится авиация Центрального военного округа. И затем войска будут готовы к торжественному прохождению по центру Екатеринбурга в святой для каждого гражданина России праздник — День Победы.

Добавим, что в параде также будут участвовать всадники в форме кавалеристов времен Великой Отечественной войны. В Екатеринбурге это произойдёт впервые. Всадники проследуют по площади 1905 года перед проездом механизированной колонны.

«Включение кавалеристов в состав парадного расчета призвано напомнить о вкладе кавалерии Красной армии в победу над врагом», — заявил журналистам генерал-майор Рустам Миннекаев.

Ночная тренировка парадных расчетов ЦВО к параду Победы в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Военнослужащие во время ночной тренировки пеших парадных расчетов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Военнослужащие во время ночной тренировки пеших парадных расчетов Алексей Колчин © ИА REGNUM Ночная тренировка парадных расчетов ЦВО к параду Победы в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Ночная тренировка парадных расчетов ЦВО к параду Победы в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Ночная тренировка парадных расчетов ЦВО к параду Победы в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM Военнослужащие во время ночной тренировки пеших парадных расчетов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Военнослужащие во время ночной тренировки пеших парадных расчетов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Военнослужащие во время ночной тренировки пеших парадных расчетов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Военнослужащие во время ночной тренировки пеших парадных расчетов Алексей Колчин © ИА REGNUM Военнослужащие во время ночной тренировки пеших парадных расчетов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Военнослужащие во время ночной тренировки пеших парадных расчетов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Военнослужащие во время ночной тренировки пеших парадных расчетов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Военнослужащие во время ночной тренировки пеших парадных расчетов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Военнослужащие во время ночной тренировки пеших парадных расчетов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Военнослужащие во время ночной тренировки пеших парадных расчетов Алексей Колчин © ИА REGNUM Военнослужащие во время ночной тренировки пеших парадных расчетов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Военнослужащие во время ночной тренировки пеших парадных расчетов Алексей Колчин © ИА REGNUM Военнослужащие во время ночной тренировки пеших парадных расчетов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Военнослужащие во время ночной тренировки пеших парадных расчетов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Военнослужащие во время ночной тренировки пеших парадных расчетов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Ночная тренировка парадных расчетов ЦВО к параду Победы в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM Военнослужащие во время ночной тренировки пеших парадных расчетов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Военнослужащие во время ночной тренировки пеших парадных расчетов Алексей Колчин © ИА REGNUM Военнослужащие во время ночной тренировки пеших парадных расчетов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Ночная тренировка парадных расчетов ЦВО к параду Победы в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Военнослужащие во время ночной тренировки пеших парадных расчетов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Военнослужащие во время ночной тренировки пеших парадных расчетов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Военнослужащие во время ночной тренировки пеших парадных расчетов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Военнослужащие во время ночной тренировки пеших парадных расчетов Алексей Колчин © ИА REGNUM Военнослужащие во время ночной тренировки пеших парадных расчетов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Военнослужащие во время ночной тренировки пеших парадных расчетов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Военнослужащие во время ночной тренировки пеших парадных расчетов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Военнослужащие во время ночной тренировки пеших парадных расчетов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Ночная тренировка парадных расчетов ЦВО к параду Победы в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Военнослужащие во время ночной тренировки пеших парадных расчетов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Военнослужащие во время ночной тренировки пеших парадных расчетов Алексей Колчин © ИА REGNUM