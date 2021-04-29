Ростов-на-Дону, , 11:04 — REGNUM В Ростове-на-Дону проверят достоверность сметной стоимости проектно-изыскательских работ для шести исторических зданий. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко в Instagram.

«Здания, которые предстоит реконструировать в первую очередь, мы определили вместе с ростовчанами. Уже выделены средства на прохождение проверки достоверности сметной стоимости проектно-изыскательских работ по этим зданиям. Следующим этапом станет разработка проектно-сметной документации для реконструкции этих объектов», — пояснил градоначальник.

В числе шести объектов, которые планируется восстановить в первую очередь, — знаменитый «Дом с ангелами» на улице Московской. В особняке планируется открыть музей истории города. Остальные дома также расположены в исторической части областного центра.

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