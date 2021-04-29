Джакарта, 29 апреля 2021, 11:02 — REGNUM Число граждан Индонезии, подвергшихся воздействию коронавируса за рубежом, продолжает расти, сообщает Kompas.
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Согласно данным министерства иностранных дел Индонезии, у 4428 граждан Индонезии за рубежом выявили коронавирус.
Новые случаи заражения коронавирусом были выявлены в Бахрейне и Иордании.
Между тем в общей сложности 188 граждан Индонезии умерли от COVID-19 за границей, а 753 человек все еще находятся на лечении.
Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии от коронавируса привили 12 112 088 человек.
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