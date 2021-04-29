Вашингтон, , 11:02 — REGNUM Организация Bellator предложила российскому бойцу смешанных единоборств Фёдору Емельяненко выбрать соперника на следующий поединок. Об этом 29 апреля сообщил президент Bellator Скотт Кокер.

«Да, мы говорили с Фёдором о соперниках три дня назад. Предложили Емельяненко варианты оппонентов, сейчас он должен переговорить со своим тренером», — цитирует Кокера ТАСС.

Он добавил, что уже 7 мая можно будет что-то анонсировать.

Напомним, последний поединок Емельяненко провёл в декабре 2019 года. Тогда он нокаутировал американца Куинтона Джексона на турнире в Японии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Емельяненко заявил, что намерен полностью отработать контракт с Bellator.

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