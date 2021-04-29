Кош-Агач, Алтай, , 11:01 — REGNUM В Республике Алтай возбуждено уголовное дело о халатности чиновников при строительства детского сада. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, нарушения были выявлены в ходе доследственной проверки.

Предварительно установлено, что здание детсада на 60 мест в селе Кош-Агач строилось с марта 2020 года по нацпроекту «Демография». Контракт с подрядчиком заключили представители Кош-Агачской школой имени В.И. Чаптынова.

В декабре 2020 года, как отмечается, работники школы подписали акты приёмки работ, после чего фирме были перечислены более 18 млн рублей. При этом работы фактически не были выполнены.

«В результате ненадлежащего исполнения должностными лицами вышеуказанной образовательной организации своих обязанностей данному учреждению причинен особо крупный материальный ущерб на общую сумму более 18 млн рублей», — отметили в ведомстве.

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