Москва, , 11:00 — REGNUM Правительство, Минздрав и правоохранительные органы должны внимательно отнестись к информации Генпрокуратуры о ситуации с ценами на лекарства в регионах и принять все возможные меры для стабилизации цен на медикаменты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 апреля, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Накануне Генпрокуратура сообщила, что картельные сговоры участников рынка являются причиной высоких цен на лекарства в России.

Миронов предложил различные варианты решения проблемы.

«Мы знаем, как помочь людям сэкономить деньги на лекарствах. Нужно обязать аптеки информировать покупателей о наличии более дешевых аналогов нужных препаратов, а также об иных взаимозаменяемых аналогах, которые продаются по более низким ценам. Кроме того, необходимо компенсировать людям расходы на лекарства, если затраты на медикаменты составляют более 10% дохода гражданина», — отметил парламентарий.

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