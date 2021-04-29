Москва, , 11:01 — REGNUM Большинство работающих жителей России (50%) заявили, что их работодатели принимают достаточные меры для защиты сотрудников от коронавируса, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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По мнению 5% работников, антиковидные руководства меры даже избыточны. Чаще о том, что защитные меры достаточны, говорят женщины — 53% против 49%, о том, что избыточны, — мужчины (7% против 3%).

Считают, что организация или предприятие сделали недостаточно для защиты работников от COVID-19, 16% граждан. Посетовали, что работодатели не принимают никаких мер, чтобы сохранить здоровье персонала, 15% опрошенных.

Опрос проведён 14—27 апреля 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 393 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, 57% сотрудников российских компаний предпочитают часто мыть руки и пользоваться антисептиками для защиты от коронавируса на работе.

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