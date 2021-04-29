Киев, 29 апреля 2021, 11:03 — REGNUM Новый руководитель НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что возглавить компанию ему предложили лично президент Украины Владимир Зеленский и глава правительства страны Денис Шмыгаль. Об этом Витренко заявил 28 апреля в интервью «Интерфакс-Украина».
Он добавил, что уходил из «Нафтогаза» около пяти раз, но постоянно приходилось, так или иначе, возвращаться в компанию.
Новый глава «Нафтогаза» также рассказал о своём конфликте с бывшим руководителем компании Андреем Коболевым. Причиной конфликта, по его словам, стали неудобные вопросы, которые Витренко задавал Коболеву по поводу неэффективной работы компании.
Напомним, ранее на Украине внезапно изменилось руководство НАК «Нафтогаз». По мнению журналистов агентства Bloomberg, Киев может столкнуться с проблемой получения кредитов МВФ после увольнения прежнего руководителя компании Андрея Коболева.
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