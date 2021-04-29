Киев, , 11:03 — REGNUM Новый руководитель НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что возглавить компанию ему предложили лично президент Украины Владимир Зеленский и глава правительства страны Денис Шмыгаль. Об этом Витренко заявил 28 апреля в интервью «Интерфакс-Украина».

"Это не было моей инициативой. Просто когда стало понятно, что план назначить меня первым вице-премьером — министром энергетики из-за объективных и субъективных обстоятельств не удаётся реализовать, тогда руководство страны — и президент, и премьер-министр — предложили рассмотреть такой вариант», — сказал Витренко.

Он добавил, что уходил из «Нафтогаза» около пяти раз, но постоянно приходилось, так или иначе, возвращаться в компанию.

Новый глава «Нафтогаза» также рассказал о своём конфликте с бывшим руководителем компании Андреем Коболевым. Причиной конфликта, по его словам, стали неудобные вопросы, которые Витренко задавал Коболеву по поводу неэффективной работы компании.

«Я отмечал ещё в 2018 году, что надо менять «Нафтогаз», потому что если ничего не делать, то «Нафтогаз» станет убыточным», — сказал Витренко.

Напомним, ранее на Украине внезапно изменилось руководство НАК «Нафтогаз». По мнению журналистов агентства Bloomberg, Киев может столкнуться с проблемой получения кредитов МВФ после увольнения прежнего руководителя компании Андрея Коболева.

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