Токио, , 10:59 — REGNUM Экшен-игра Earth Defense Force 2 выйдет на гибридной консоли Nintendo Switch. Об этом сообщило издание Kotaku.

Релиз ожидается летом 2021 года. Сообщается, что игра выйдет только на территории Японии.

ИА REGNUM напоминает, что Earth Defense Force — это серия игр, в которых геймеры отражают инопланетное вторжение. Оригинальный релиз второй части состоялся в 2014 году на портативной консоли PS Vita.

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