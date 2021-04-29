Октябрьский район, , 10:56 — REGNUM Озеро Сарпа, расположенное на территории посёлка Цаган-Нур в Калмыкии, в течение нескольких лет пересыхает из-за многочисленных нарушений, которые выявила прокуратура. Надзорное ведомство рассмотрело коллективное обращение местных жителей, сетующих на пересыхание водного объекта, передаёт ИА REGNUM.

В ходе прокурорской проверки установлено, что озеро Сарпа, являющееся конечным приемником коллекторно-дренажных вод с рисовых чеков, мелеет из-за дефектов в Сарпинской оросительно-обводнительной системе. В частности, в русле канала ВР-1 обнаружены разрывы дамб, изменение водного режима с помощью искусственных подпорок и перемычек, уменьшение поперечного сечения канала ВР-1, вызванное заилением и зарастанием кустарниками и камышом.

В целях устранения выявленных нарушений в адрес временно исполняющего обязанности директора управления мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Калмыкия внесено представление.