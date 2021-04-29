Уфа, , 11:00 — REGNUM Специалиста отдела экономики, предпринимательства, строительства и муниципальных услуг администрации Бураевского района Башкирии заподозрили в причинении бюджету местной администрации особо крупного ущерба при заключении муниципальных контрактов на закупку жилья для детей-сирот. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Сообщается, что с июня 2019 года по октябрь 2020 года фигурант уголовного дела работая в должности специалиста отдела администрации, был секретарем комиссии по закупкам для обеспечения нужд администрации района.

По версии следствия, при оформлении муниципальных контрактов на покупку жилых помещений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подозреваемый нарушил требования аукционной документации и включил в 10 муниципальных контрактов на общую сумму более 12 млн рублей оплату агентских услуг супруга его родной сестры, который выступил риелтором со стороны продавцов жилых помещений и обеспечил их подписание.

Следователи считают, что фигурант уголовного дела утаил от руководства администрации, что присутствует факт конфликта интересов из-за родства с лицом, который участвует в аукционе.

«Таким образом, цены на приобретаемое жилье были завышены на величину стоимости услуг риелтора, которая в некоторых случаях достигала четверти от стоимости самой недвижимости», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в связи с этими действиями фигуранта уголовного дела его родственник необоснованно получил более двух млн рублей из средств бюджета муниципального образования за риэлтерские услуги.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Расследование дела продолжается.