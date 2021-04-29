Красноярск, , 10:56 — REGNUM Следствие проверяет информацию о нападении неизвестного мужчины на школьницу в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

29 апреля в следственные органы из полиции поступили материалы проверки, проводимой по заявлению жительницы Красноярска. Женщина просит привлечь к ответственности неустановленного мужчину. По словам её десятилетней дочери, 19 апреля мужчина напал на неё рядом с домом и пытался отвести в гаражный массив.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчина, напавший с ножом на воспитанников детсада в Китае, может иметь проблемы с психикой.

Читайте также: Названа возможная причина атаки на детский сад в Китае