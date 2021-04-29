Оренбург, , 10:55 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Оренбургской области и первый секретарь отделения КПРФ в Медногорске Сергей Гусейн заявил о выходе из КПРФ. Причинами он назвал остутсвие развития и подготовки кадров, сообщает портал Урал56.

«Я написал заявление о выходе из партии в связи с тем, что недавно прошли партийные события в Москве. И в очередной раз я увидел: ничего не меняется, все осталось как прежде, десятки лет мы топчемся на одном месте. Мы должны работать, мы должны развиваться. Это было последней точкой моего терпения», — сказал политик.

Он подчеркнул, что продолжит депутатскую деятельность. Добавим, что выборы депутатов нового созыва Заксобрания Оренбуржья пройдут в сентябре 2021 года. Гусейн подчеркнул, что партия должна заниматься подготовкой кадров. Для того, чтобы пойти в региональный парламент нужны опыт, образование. «На сегодняшний день я не вижу того, кого по моему округу можно выдвинуть в кандидаты. Быть первым секретарем ради первого секретаря — ни к чему», — считает депутат.

Напомним, в Заксобрании Оренбургской области фракцию КПРФ представляют шесть депутатов. Гусейн является заместителем председателя фракции.

В 2016 году Сергей Гусейн стал единственным кандидатом-коммунистом, победившим по одномандатному округу на выборах в областной парламент. До прихода в КПРФ политик числился в рядах «Единой России».