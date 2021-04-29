Майкоп, , 10:54 — REGNUM Власти Адыгеи прорабатывают возможность охвата летним организованным отдыхом большего числа детей, чем было запланировано ранее. Поручение о решении этого вопроса с федеральными ведомствами отдал министерству труда и соцразвития региона глава республики Мурат Кумпилов.

Он отметил, что помочь в увеличении числа отдохнувших за госсчет детей должно предложение президента РФ Владимира Путина, с которым он 21 апреля выступил в ежегодном послании Федеральному собранию. Напомним, глава государства предложил возвращать родителям 50% стоимости детских путевок.

В настоящее время власти Адыгеи запланировали направить на летний отдых детей 55 млн рублей. Школьники смогут на эти деньги отдохнуть в трех стационарных загородных лагерях и 91 лагере с дневным пребыванием.