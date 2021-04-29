Баргузинский район, Бурятия, , 10:53 — REGNUM В Бурятии следователи организовали проверку по факту гибели человека при опрокидывании аэролодки на озере Байкал. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточно-Сибирского управления на транспорте СКР, трагедия произошла в Чивыркуйском заливе.

По данным следствия, вечером 28 апреля житель Иркутской области на аэролодке «Ангара» в 70 км от посёлка Баргузин врезался в ледяной торос. В результате судно на воздушной подушке перевернулось, а мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

«Для установления всех обстоятельств случившегося на место направилась следственно-оперативная группа из числа следователей и сотрудников транспортной полиции. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

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