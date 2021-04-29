Ярославль, , 10:51 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов остался недоволен качеством уборки дорог в Ярославле минувшей зимой. Об этом он рассказал во время ежегодного отчёта в думе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Снегопад в Ярославле

«Если говорить о качестве уборки городских дорог в зимний-весенний период, работа меня эта не удовлетворила. Мы неоднократно разговаривали с Владимиром Михайловичем (Волковым — мэром Ярославля — ИА REGNUM) и ставили задачи, и пришлось области подключиться к этой работе. Была организована работа по расчистке снега с привлечением сил и средств региональных и федеральных компаний. Думаю, что все необходимые выводы сделаны. Хотя ряд объективных причин был и к ним тоже необходимо прислушиваться. И этих проблем очень много в областном центре, не мало. Но я хотел бы отметить, что они не возникли как-то одномоментно, понимаете, они копились годами и моментально их решить невозможно», — сказал Дмитрий Миронов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, зимой жители Ярославля постоянно жаловались на расчистку улиц от снега. А вот сам мэр считает, что город убирался «достойно».

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