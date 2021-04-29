Афины , , 10:57 — REGNUM В Греции достигли планки в 3 000 000 прививок от COVID-19. Об этом заявил заместитель министра цифрового управления Йоргос Георгандас в интервью телекомпании ERT 28 апреля.

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«Наши молодые люди откликнулись и взяли 200 000 номерков на прививки в первый день открытия платформы [для записи]. Важно, что более образованное поколение страны на протяжении многих лет проявляет веру в научные знания и посылает сигнал ответственности всему обществу», — сказал он.

Министр, в чьи задачи входит упрощение административных процедур, отметил, что ежедневная норма прививок неуклонно растет и станет еще быстрее после 5 мая, когда будет введено в эксплуатацию больше центров вакцинации. Число центров достигнет 1500. Сейчас, отметил Георгандас, в Греции идёт отлаженный поток вакцин, число доступных доз увеличивается.