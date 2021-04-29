Москва, , 10:51 — REGNUM Пандемия и растущие темпы внедрения прорывных технологий заставили людей задуматься о том, что будет с их работой. Так, 68% работников по всему миру готовы оставить прежнюю профессию, пройти переобучение и начать карьеру с нуля. Это выяснилось в результате исследования, проведённого Boston Consulting Group (BCG) и The Network.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

Читайте также: Сменить место работы готовы 63% жителей России — опрос

В России доля таких специалистов немного ниже — 56%.

Сотрудники, которые больше других стремятся к переобучению, как правило, заняты в секторе услуг, работе с клиентами или продажах. Таких в мире оказалось почти три четверти опрошенных. Значительно меньшую заинтересованность в переквалификации показали медики, учёные и социальные работники. В России к этому списку не сильно желающих сменить карьеру прибавились ещё маркетологи и специалисты по коммуникациям.

Как сообщил представитель BCG в России и СНГ Владислав Бутенко, при смене профессии люди готовы потратить на переквалификацию и время, и деньги. По его словам, 41% респондентов из России видят своё будущее в медицине, науке или искусстве и готовы приложить необходимые усилия, чтобы преуспеть на новом поприще.

Ранее по теме: Более 30% работающих жителей РФ хотят сменить профессию

Добавим, что участие в опросе приняли 209 тысяч человек из 190 стран мира, в том числе 17 тысяч граждан России.

Как сообщало ИА REGNUM, в России более половины жителей страны (63%) готовы сменить место работы. Так, согласно исследованию, проведённому сервисом «Работа.ру», чаще других специалистов о таком намерении заявляли охранники (69%). Также хотели бы уволиться 68% работников в области торговли и столько же сотрудников транспортной сферы. Сменить место работы готовы и 64% специалистов в строительстве.

Читайте ранее в этом сюжете: Составлен рейтинг высокооплачиваемых вакансий в сфере производства в России