Лондон, , 11:05 — REGNUM К 2035 году около 40% новых автомобилей в Британии могут оснастить системой автономного вождения. Об этом сообщает The World Economic Forum со ссылкой на министерство транспорта Великобритании (DfT).

По планам британских властей, данная мера позволит создать в Великобритании до 38 000 новых квалифицированных рабочих мест. Кроме того, в Великобритании намерены уже в 2021 году позволить беспилотникам передвигаться в стране по дорогам общего пользования.

В сообщении ведомства говорится, что автовладельцы смогут переключать свои транспортные средства, оснащенные технологией удержания полосы движения, в автономный режим при езде по автомагистралям с низкой скоростью.

Отмечается, что технология автоматизированной системы удержания полосы движения (ALKS) ограничивает скорость до 60 км/ч.

Ранее в России был продлен эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей до 2025 года. Например, в Москве и в Татарии подобный эксперимент планировали завершить 1 марта 2022 года.

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