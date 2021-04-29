Боровск, Калужская область, , 11:00 — REGNUM В Калужской области следственными органами возбуждено уголовное дело по факту смерти 61-летней жительницы Москвы. Тело женщины обнаружено 28 апреля в одном из частных домов Боровска с признаками насильственной смерти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, неизвестный проник в дом и нанес множественные удары острым предметом. Предварительные данные судебно-медицинской экспертизы показали, что смерть женщины наступила в результате колото-резанных ранений.

Следователями назначены экспертизы, в том числе генетическая, проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и лица, совершившего убийство.

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