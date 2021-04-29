Симферополь, , 10:50 — REGNUM В Республике Крым подтверждён 101 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 29 апреля. Накануне, 28 апреля, сообщалось о 99 новых пациентах с коронавирусом.

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За минувшие сутки выписаны с выздоровлением 92 пациента. В статистику смертности от ковида вошли ещё шесть человек. В стационарах с COVID-19 и пневмонией остаются 1566 пациентов — за сутки госпитализированы 53 человека, 48 выписаны.

С начала пандемии на территории Крыма подтверждено 40 372 случая заражения коронавирусом, выздоровели 37 420 человек, скончались 1210 пациентов.