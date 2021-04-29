Красноярск, , 10:51 — REGNUM В столице Красноярского края приступили к обработке от клещей первых общественных территорий. Об этом 29 апреля сообщает ВГТРК «Красноярск».

"В ближайшие дни обследования, подготовку и обработку проведут на первых 50-ти гектарах городской территории, это участки, которые нужно обработать в первую очередь по предписаниям Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Специалисты муниципалитета уже обследовали территорию в районе Озера-парка в Октябрьском районе. Всего же в черте Красноярска в ближайшее время планируется обработать 460 гектаров потенциально опасных участков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске вновь, как и в прошлом году, оказалось сорвано начало полномасштабной обработки от клещей территорий города и ближайших пригородов — в экстренном порядке обработают только небольшую часть наиболее опасных участков.

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