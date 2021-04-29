Берлин, , 10:50 — REGNUM Германия выступает за скорейшее введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), так как нуждается в надежных поставках российского природного газа. Об этом 29 апреля заявил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.

«Мы, Германия, конечно, нуждаемся в надежных поставках газа из России», — сказал он в ходе своего выступления на открытии 13-й Российско-Германской сырьевой конференции, которая проходит в онлайн-формате, ее трансляция велась на сайте Российско-Германского сырьевого форума.

Также Кречмер отметил, что в настоящее время 40% потребностей спроса газа в Евросоюзе приходится на Россию.

«Поэтому мы хотели бы как можно скорее ввести в эксплуатацию новый «Северный поток — 2», — добавил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля российское судно — трубоукладчик «Академик Черский» начало вести укладку труб газопровода «СП-2» в территориальных водах Дании.