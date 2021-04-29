Екатеринбург, , 11:02 — REGNUM В Екатеринбурге повреждён мост на городской кольцевой автодороге (ЕКАД) в районе Берёзовского (Свердловская область). Об этом сообщили в сообществе «Инцидент Екатеринбург».

Грузовик перевозил на платформе экскаватор. Транспортное средство не смогло пройти по габаритам, утверждают очевидцы.

Экскаватор в итоге задел пешеходный мост, повредив путепровод. Из-за этого на указанном участке дороги образовалась пробка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее тягач с прицепом обрушил пешеходный мост на ЕКАД. Водитель попытался скрыться, но вскоре его поймали. К счастью, в ходе инцидента обошлось без пострадавших.

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