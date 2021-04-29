Магадан, , 10:55 — REGNUM В Магаданской области таких беспрецедентных коронавирусных ограничений, как на Пасху в 2020 году, когда службы в храмах проходили без прихожан, в этому году не будет.

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Праздничные богослужения, крестные ходы, освящение снеди в регионе пройдут обычным порядком, храмы будут открыты для всех желающих. Священнослужители рекомендуют соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, пишет «Магаданская правда».

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Свердловской области стоит встречать религиозные праздники Пасха и Ураза-байрам дома.