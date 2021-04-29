Афины , , 11:07 — REGNUM Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис и всё правительство страны призывают сограждан сделать прививку от COVID-19 как можно скорее, чтобы создать иммунный щит для себя и для общества в целом. Об этом 28 апреля заявил государственный министр Йоргос Герапетритис радио Альфа 98.9.

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По словам министра, вакцина — это «паспорт» в лучшее будущее. Он сказал, что явка в центры вакцинации среди 30−39-летних оказалась отличной, и подчеркнул, что вакцина — инструмент «нашего спасения и выздоровления, и все должны это понимать, даже те, кто паникует».

Герапетритис отметил, что число вакцинаций, проведенных в Греции, достигло трех миллионов, а к концу мая, по правительственным оценкам, будет достигнута планка в пять миллионов вакцинаций — «что является амбициозной целью, но мы настроены оптимистично».