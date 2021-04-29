Ярославль, 29 апреля, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов высказался на тему возврата прямых выборов мэров городов и глав муниципальных районов во время ежегодного отчёта в облдуме.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

Тема остаётся актуальной в Ярославле, время от времени вопрос выносится на обсуждение в областую думу. Миронов призвал не торопиться.

«И предвидя некоторые вопросы о возвращении прямых выборов мера отмечу, что в регионе в соответствии с федеральным законодательством представлены различные модели избрания глав муниципальных образований. Надо посмотреть как они реализуются на практике в течение длительного срока, да. Поэтому прошу пока не торопиться с какими-то выводами. Высказывается очень часто суждение, что в случае прямых выборов мэра все проблемы были бы решены автоматически, но это, на самом деле, не так. Это не прибавит денег городской казне для решения вопросов», — сказал губернатор, отвечая на один из вопросов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прямые выборы сохранены лишь во втором по величине городе области — Рыбинске.