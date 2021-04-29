Сараево, , 10:53 — REGNUM Босния и Герцеговина сохранила статус гибридного режима — то есть статус страны с переходным правительством. Об этом, как сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz, свидетельствует доклад за 2021 год под названием «Страна в переходном состоянии — антидемократический поворот», подготовленный неправительственной организацией Freedom House.

Это означает, что Босния и Герцеговина не попадает в категорию демократических государств, а осталась в списке стран, где власть является авторитарной в результате отсутствия демократических реформ. Такая власть может одновременно устраивать «политические репрессии» и «объявлять выборы», считают эксперты.

Согласно докладу, большинство из семи западно-балканских стран были отнесены к категории гибридных режимов или к странами с переходным правительством, за исключением Хорватии, которая вошла в список полуконсолидированных демократий.