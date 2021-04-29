Санкт-Петербург, 29 апреля, 2021, 10:54 — ИА Регнум. На юго-западном участке кольцевой автомобильной дороги (КАД) Санкт-Петербурга — между развязкой на пересечении с Таллинским шоссе (А-180 «Нарва») и развязкой в узле пересечения с трассой ЗСД и с Дачным проспектом — в ночь с 30 апреля по 1 мая будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта. Об этом 29 апреля сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Дарья Драй ИА REGNUM КАД Петербурга

Перекрытие участка КАД необходимо для производства работ по установке П-образной металлической опоры для размещения на ней знаков переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением. В ночь с 30 апреля на 1 мая перекрытия будут осуществляться на внутреннем кольце КАД с 01:00 до 01:20 и с 03:00 до 03:20. На внешнем кольце КАД с 23:00 до 23:20 и с 01:30 до 01:50.

«Будет полностью перекрываться движение автомобильного транспорта по основному ходу КАД. Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период монтажа ригеля конструкции», — подчеркнул Пузыревский.

На период полной остановки движения будут задействованы машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета.