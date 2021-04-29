Ярославль, 29 апреля, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Проблема с коронавирусом в Ярославской области пока не решена. Об этом заявил во время ежегодного отчёта в думе губернатор Дмитрий Миронов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ковид-госпиталь в Ярославле

«Конечно, та ситуация, которая была на пике — она уже не такая острая. Но вот по рекомендации и специалистов, и врачей, и Роспотребнадзора, к этой ситуации надо относиться весьма настороженно. Мы вышли на определённое плато по уровню заболеваемости, которое колеблется на уровне от 82 до 85, но мы на сегодняшний момент не видим пока снижения. Колеблется в сторону повышения и к возврату, поэтому до конца эта проблема ещё не решена. Но максимально необходимо людей убеждать в том, что необходимо сделать прививку, вакцинироваться, чтобы как можно быстрее выработать коллективный иммунитет», — сказал губернатор.

По мнению Дмитрия Миронова, решить проблему поможет только вакцинация.

«Наша ключевая и важнейшая задача — это вакцинация населения. Дефицита в регионе нет. Если говорить о плановой медицинской помощи, то сейчас она осуществляется в полном объёме. Мы максимально заинтересованы в том, чтобы те койки, которые были зарезервированы под COVID-19, вернулись в ту плановую помощь. И о том, что мы сейчас максимально стараемся вернуться к прежней ситуации, прежнему укладу — об этом мы с вами тоже много говорили», — сказал Дмитрий Миронов.