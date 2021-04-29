Вашингтон, , 10:32 — REGNUM В стриминговом сервисе Netflix появилась новая функция «Воспроизвести что-нибудь». Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте онлайн-кинотеатра.

https://twitter.com/netflix/status/1387406260337659904

«Хотите что-то посмотреть, но не знаете, что? Начиная с сегодняшнего дня, вы найдете «ВОСПРОИЗВЕСТИ ЧТО-НИБУДЬ», когда войдете в Netflix», — говорится в сообщении. «Воспроизвести что-нибудь» поможет неопределившимся пользователям с выбором фильма или сериала.

Добавим, что во время тестов Netflix пробовал ещё несколько названий функции — «Смотреть сейчас», «Мгновенное воспроизведение» и «Перемешать». Чаще всего пользователи нажимали на кнопку «Воспроизвести что-нибудь».

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