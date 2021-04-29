Абакан, , 10:30 — REGNUM За сутки в Хакасии выявили 17 носителей SARS-CoV-2, сообщили ИА REGNUM 29 апреля в республиканском правительстве.

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Всего с начала 2021 года в Хакасии подтверждено 4783 случая заражения коронавирусом. После COVID-19 с 1 января текущего года выздоровели 4426 жителей региона, в том числе 33 — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля в республике было выявлено 18 носителей коронавируса, выздоровели 30 человек.

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