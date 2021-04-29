Стокгольм, , 10:30 — REGNUM Дополнение Leviathan для стратегической игры Europa Universalis IV стало обладателем самой низкой пользовательской оценки в сервисе Steam. Об этом 29 апреля сообщает издание PC Gamer.

Издание отмечает, что у дополнения всего 10% положительных отзывов в Steam. Такая низкая оценка вызвана большим количеством программных ошибок и недочётов Leviathan.

Напомним, дополнение Leviathan вышло в Steam 27 апреля 2021 года. Оно добавляет в Europa Universalis IV множество новых геймплейных функций.

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