Калуга, 29 апреля 2021, 10:59 — REGNUM Выставку «Шедевры импрессионизма» в рамках реализации социокультурного проекта «Музей под открытым небом» открыли в сквере калужской областной филармонии. Об этом 29 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве культуры.
Экспозиция представляет высококачественные изображения произведений художников-импрессионистов, в том числе и те, что экспонируются в крупнейших музеях мира. Каждая картина сопровождается искусствоведческими и историческими комментариями.
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