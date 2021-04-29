Барнаул, , 10:26 — REGNUM В 2021 году власти Алтайского края продолжат решать задачу увеличения оплаты труда муниципальным служащим. Об этом 29 апреля заявил губернатор региона Виктор Томенко в своём ежегодном отчёте перед парламентом. Его слова цитирует официальный телеграм-канал правительства края.

«Я предлагаю в текущем году заработную плату муниципальных служащих увеличить на 15%, распространив это решение с 1 января 2021 года. Мы рассматриваем возможность увеличения матпомощи социально необеспеченным категориям граждан с 20 до 50 тыс. рублей на подключение домов к природному газу», — сказал глава края.

Он также поручил правительству региона и органам исполнительной власти ускорить работу в этом направлении и учесть в расходах бюджета на 2022 год.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе-декабре 2020 года среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций Алтайского края, включая малое предпринимательство, составила 29 983 рубля.

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