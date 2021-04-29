Нью-Йорк, США, , 10:24 — REGNUM Восковая фигура вице-президента США Камалы Харрис в скором времени пополнит экспозицию Музея мадам Тюссо в США. В настоящее время скульптура Харрис уже находится в работе. Об этом заявили в музее.

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В музее отметили, что Харрис станет первым вице-президентом США, который будет увековечен в Музее восковых фигур мадам Тюссо.

«Камала Харрис вошла в историю, когда она была приведена к присяге 20 января, став первой женщиной, первым чернокожим и первым выходцем из Южной Азии на посту вице-президента», — говорится в заявлении музея.

https://twitter.com/TussaudsUSA/status/1387466297450041344

К восковой фигуре Харрис присоединится и скульптура президента США Джозефа Байдена. Они будут размещены в экспозиции филиала Музея мадам Тюссо в Нью-Йорке, которая воссоздаст Овальный кабинет Белого дома.

Над созданием фигур трудится команда скульпторов из Лондона. Работу планируется завершить через шесть месяцев. Уточняется, что восковые фигуры будут одеты в те наряды, в которых они были в день инаугурации.

Как сообщало ИА REGNUM, инаугурация избранного президента Джозефа Байдена прошла в столице США 20 января 2021 года.

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