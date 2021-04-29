Южно-Сахалинск, , 10:24 — REGNUM На Кунашире вблизи села Отрада медведь напал на лошадь с жеребёнком, пишет ИА Sakh.com со ссылкой на местных жителей.

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Лошадь получила серьёзные травмы и хозяину пришлось убить её. Жеребёнок уцелел, так как ему удалось сбежать от хищника.

Специалистами агентства лесного и охотничьего хозяйства области установлено, что нападение совершил молодой медведь. Он ушел в лес. В случае возвращения хищника в населённый пункт его придётся отстрелить.

Как сообщало ИА REGNUM, полицейский прогнал с территории посёлка на Таймыре белого медведя. 23 марта к участковому в Диксоне обратился местный житель. Он рассказал, что около детской площадки бродит белый медведь.