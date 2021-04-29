Афины , , 10:28 — REGNUM В Греции выявили 2781 новый случая заражения коронавирусом за последние 24 часа. Об этом сообщила вечером 28 апреля Национальная организация общественного здравоохранения (EODY). Сутками ранее в стране сообщалось про 3313 случаев.

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В Греции подтвердили 340 493 случая заражения коронавирусом с начала пандемии. Кроме того, за последние 24 часа в стране зарегистрировали 63 смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 10 242 человек.

В общей сложности 805 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 68 лет, и 85,3% из них имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет или старше. За сутки в стране госпитализированы 530 пациентов с COVID-19. Средний возраст новых зараженных составляет 44 года.