Пермь, , 10:23 — REGNUM В Пермском каре почти за четыре месяца 2021 года населению вернули более 13 млн рублей за переплаченные коммунальные услуги, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В Инспекции госжилнадзрра региона отметили, что пересчёт делался из-за некорректных квитанций. Например, при расчете платежа использовался неверный показатель площади квартиры. В ряде случаев перерасчет сделали из-за некачественно предоставленной услуги, в частности, холодных батарей, отсутствия воды.

Стоит отметить, в начале 2021 года выросло число жалоб жителей региона на высокие платежи за ЖКУ. Губернатор поручил госжилнадзору разобраться в вопросах начисления.