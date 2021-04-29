Москва, , 10:32 — REGNUM Методические рекомендации Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции будут обновлены. Об этом заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов сообщил 29 апреля.

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«Рабочая группа в настоящее время готовит обновление 10-й версии временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — сказал Чуланов РИА Новости.

Временные рекомендации предназначены для работы врачей с пациентами, у которых выявили признаки COVID-19. Специалисты постоянно обобщают опыт лечения этой болезни, анализируют научные данные, обновляют список лекарств, рассказал он.

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