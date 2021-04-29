София, , 10:24 — REGNUM В МИД Болгарии намерены 29 апреля провести «очень серьезный разговор» с послом России в стране Элеонорой Митрофановой. Об этом 29 апреля заявила исполняющая обязанности вице-премьера и министра иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева в интервью телеканалу Nova.

«С послом России в Болгарии мы проведем очень серьезный разговор», — сказала она.

Также Захариева отметила, что разговор в дипломатии, по ее мнению, тоже является действием, и добавила, что болгарские власти, как считает и.о. главы МИД Болгарии, реагируют на каждое нарушение интересов страны.

«Гарантировано, что будут и действия. Проводим анализ ситуации и скоро объявим свое решение», — добавила она.

При этом Захариева подчеркнула, что Болгария хочет развивать туризм с Россией, а также иметь с Москвой равноправные отношения, однако «это не должно быть ценой национальной безопасности Болгарии».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля стало известно, что болгарская прокуратура подозревает шестерых российских граждан в организации взрывов на оружейных заводах в 2011—2020 годах.