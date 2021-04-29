Загреб, , 10:56 — REGNUM Вакцина от COVID-19 является чрезвычайно полезной. Об этом заявил 28 апреля хорватский иммунолог Златко Тробоняча в интервью хорватскому телеканалу N1.

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По его словам, тот, кто привит — не только защищён от инфекции, но и предотвращает общее распространение вируса. Также он рассказал об идее разработать универсальную вакцину от всех штаммов коронавируса.

«Вакцины не только обеспечивают личную защиту, но и уменьшают передачу вируса среди населения, потому что, производя антитела, они оседают на поверхности вируса, и это мешает ему заражать других», — отметил Тробоняча.

По его словам, об этом свидетельствуют данные о снижении передачи вируса.

«Что касается эффективности вакцины, то идея о существовании универсальных вакцин возникла недавно. Идея заключается в том, чтобы найти общие элементы отдельных вирусных штаммов и разработать вакцины, нацеленные именно на нейтрализацию именно этих элементов, чтобы эта вакцина спасала от большего числа штаммов коронавируса. Проблема в том, что такие общие элементы вируса не являются единственными элементами антигена вируса. Таким образом, такие универсальные вакцины будут влиять на нескольких разных штаммов, но они не будут действовать так, как вакцина для каждого отдельного штамма», — подчеркнул иммунолог, сообщает хорватское новостное агентство Index.