Якутск, , 10:30 — REGNUM Привитые от коронавируса жители Якутии старше 60 лет смогут купить билеты по льготной цене в учреждениях культуры. Для этого надо в кассе предъявить соответствующий документ о вакцинации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре министерства культуры и духовного развития республики.

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Посетить на льготных условиях можно будет театрально-зрелищные, государственные музыкальные учреждения, музеи. Продажа таких билетов начнётся с 1 мая. Льготные билеты будут продавать временно, до выхода особого распоряжения властей.

Как сообщало ИА REGNUM, объявленная минздравом Хабаровского края акция по раздаче яиц вакцинированным от коронавируса пожилым людям вызвала волну обсуждений под постом в Instagram.