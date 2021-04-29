Симферополь, , 10:20 — REGNUM На должность председателя комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым назначена Инна Смаль, указ главы Крыма Сергея Аксёнова от 29 апреля опубликован на сайте правительства Крыма.

«В соответствии с частью 8 статьи 45 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года No5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной власти Республики Крым», заявлением Смаль И.В. постановляю: принять Смаль Инну Вячеславовну на государственную гражданскую службу Республики Крым и назначить ее на должность председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, прежний руководитель Госкомрегистра Крыма Александр Спиридонов уволился с поста в начале апреля, он занимал должность с 2014 года. Инна Смаль, являвшаяся заместителем руководителя, возглавила комитет в качестве исполняющей обязанности. Однако 28 апреля стало известно об ее увольнении с должности по собственному желанию.